Digitalni katalogi različnih ponudnikov, združeni na Mojikatalogi.si

Potrošniki bodo z enim klikom dostopali do katalogov, ki jih bodo preko pametnih mobilnih telefonov dobesedno nosili v svojem žepu. S tem bodo prihranili na času in denarju, saj bodo ponudbam različnih trgovcev sledili iz udobja svojega kavča ali pa jih primerjali že kar v trgovini. Spletna stran Mojikatalogi.si izpostavlja dobro uporabniško izkušnjo, dodatno pa z digitalnim pristopom skrbi tudi za varovanje našega okolja.

Aleš Muhič, direktor trženjaPRO PLUS, izpostavlja: "Ustvarjanje novih oblik partnerskih sodelovanj je vtkano v naš DNK. Sodoben čas nam v vse bolj dinamičnem in digitalnem tempu narekuje, da vedno znova iščemo pristope, ki bodo vodili do odličnih rezultatov. Dejstvo, da spletno stran 24ur.com dnevno obišče največ obiskovalcev v Sloveniji, v povprečju 501.000, kar je 34 odstotkov več kot drugo- in tretjeuvrščeno spletno stran, je naša konkurenčna prednost."

"S projektom Mojikatalogi.si ustvarjamo sinergijo med našimi partnerji in potrošniki, ki vsak dan spremljajo novice in koristne informacije preko naših platform. Ponudniki bodo s svojimi blagovnimi znamkami prav tukaj našli zaupanja vrednega partnerja za doseg ciljnih javnosti, potrošniki pa rešitev, ki jim bo omogočala hiter in pregleden dostop do želenih informacij," dodaja Anja Rus, vodja digitalnega trženja PRO PLUS.

Velika nagradna igra naMojikatalogi.si

Projekt Mojikatalogi.si bo pospremila velika nagradna igra, v kateri se bodo sodelujoči z rednimi mesečnimi žrebi potegovali za številne ugodnosti ponudnikov in večje praktične nagrade.