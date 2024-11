Dino Kužnik: Kot imigrant bom morda prikrajšan za kakšno svoboščino

Moja ljubezen do fotografije izvira iz moje nagnjenosti k vizualni umetnosti. Že kot otrok sem bil navdušen nad ilustracijo, animacijo, filmom in fotografijo. Eden najpomembnejših vplivov je bil moj dedek Ivan Prezelj , ki je bil velik ljubitelj fotografije, umetnosti in hobi fotograf. Skupaj sva listala revije National Geographic , fotografske knjige in druge publikacije, ki jih je dedek začel zbirati kot študent in so segale vse od 50. do 90. let prejšnjega stoletja. Ti trenutki so mi odprli oči za moč vizualnega pripovedovanja. Takrat sem prvič zares dojel, kako lahko fotografija prenese različne zgodbe iz sveta in zbudi čustva pri gledalcu. Moj prvi stik s fotografijo kot medijem je bil v otroštvu, za fotoaparatom pa sem se znašel šele kot študent v Ljubljani, kjer sem kasneje tudi kratkoročno delal v novinarski fotografiji ter kot studijski asistent in retušer.

Po selitvi v New York pa sem začutil večjo raznolikost v sami industriji – tukaj spoznaš ljudi iz umetnosti, mode, glasbe, filma, tehnologije idr., New York pa je, po mojem mnenju, eno izmed redkih mest v Ameriki, ki ima "evropski značaj" – javni transport te pripelje praktično kamorkoli, tako da avta prav zares ne potrebuješ. Če primerjam z Los Angelesom, kjer prav tako pogosto delam, je razlika očitna. Tam brez avta ne moreš nikamor, sicer pretiravam, ker obstaja javni prevoz, vendar ga ne uporablja veliko ljudi, saj je večina mesta zasnovana za avtomobile.

Po toliko letih življenja v Ameriki sem se privadil določenim vidikom načina življenja, čeprav ga vedno gledam skozi oči tujca. Življenje v San Franciscu je bilo precej povezano s tehnološko industrijo, tako da je večina ljudi, s katerimi sem se tam srečeval, delala v tehnologiji. San Francisco je tudi precej manjši kot New York, narava pa je veliko bolj dosegljiva, kar je v New Yorku večji podvig, saj sama vožnja z avtom izven mesta traja precej časa.

Ste že ponotranjili ameriški način življenja? Kako se razlikuje življenje v Kaliforniji in New Yorku, kjer sedaj živite?

Leta 2012 sem začel delati kot grafični oblikovalec v startupu Celtra. Ker je podjetje zelo hitro raslo, smo se leta 2013 določeni zaposleni v podjetju preselili v San Francisco kot prva produktna ekipa v ZDA in nato kasneje, leta 2015, v New York. Kot grafični oblikovalec sem tam delal do leta 2018, nakar sem leta 2019 začel svojo profesionalno fotografsko pot, prav tako v New Yorku, kjer sem tudi ostal.

Pri komercialnem delu pa najbolj uživam pri sodelovanju z glasbeniki in umetniki – še posebej pri portretih. Takšni projekti, mislim, da omogočajo posebno izmenjavo kreativne energije, kjer se povežeta moja vizija in njihova osebnost. Rezultat je pogosto nekaj edinstvenega.

Najbolj me veselijo dolgotrajni osebni projekti, kjer imam popolno svobodo pri ustvarjanju in raziskovanju različnih tematik, ki me zanimajo. Predvsem pa me veseli tudi ustvarjanje fotografskih knjig – leta 2021 sem zato z prijateljem odprl mali neodvisni založniški studio za fotoknjige, ki se imenuje Aliens in Residence. Če bi lahko, bi ves svoj čas posvetil takim projektom in založništvu umetniških knjig.

Težko rečem, da svet vedno vidim kot kolaž pastelnih barv, saj je življenje precej kompleksno in ne zmeraj tako zelo pastelno. A ko so trenutki pozitivni in navdihujoči, jih vsekakor dojemam skozi podoben spekter mehkobe in subtilnosti, ki jih skušam prenesti v svoje fotografije.

Pastelne barve in mehkoba, ki jih uporabljam v fotografijah, so postale moja estetska značilnost ali tako imenovani stil fotografije, ki sem ga izoblikoval skozi leta dela. Delno pa je za to zaslužna tudi moja uporaba filmskih kamer srednjega formata za večino del. Ta stil mi pomaga ustvariti občutek nostalgije, topline in spokojnosti, zaradi česar me pogosto najamejo tudi stranke.

Na nek način bi lahko rekli, da so vaš 'zaščitni znak' tudi pastelne barve in mehkoba, ki jih dajete svojim fotografijam. Gledate tako tudi na življenje in svet – kot kolaž pastelnih barv?

Zdi se, da navdih najdete povsod in v vsem – ljudeh, stvareh, pokrajini, glasbi ... Je res tako? Kaj pritegne vaše oko, da potem to ujamete še v objektiv? Kaj vas še posebej nagovori?

Res je, navdih najdem povsod, kjer se me nekaj dotakne. Ljudje, ki jih srečam na potovanjih, pokrajina, glasba, filmi, knjige, pogovori s prijatelji ... vse to me motivira, da opazujem in ustvarjam. Posebej pa me pritegnejo trenutki, ki so na prvi pogled neopazni ali spregledani. Mislim, da je fotografija prav to – sposobnost videti in ujeti nekaj, česar morda drugi ne bi opazili.

Pogosto iščem kontraste med človekom in njegovim okoljem, igro svetlobe, zanimive teksture ali detajle, nepričakovane kompozicije ipd. Poskušam stvari ujeti na način, ki je edinstven in subtilen, kjer ni pomemben samo motiv, ampak tudi občutek, ki ga fotografija prenaša. Med tem mi na misel pride misel Roberta Franka: "The eye should learn to listen before it looks."(Oko bi se moralo poslušati, preden pogleda, op. u.)

Kaj je za vas umetnost in kaj lepota?

Umetnost je zame način izražanja nečesa neizrekljivega, morda nekaj, kar presega besede in deluje bolj na čustveni ali intuitivni ravni. Umetnost je hkrati refleksija umetnika in sveta oz. okolja, v katerem deluje, in pa seveda tudi priložnost, da ga preoblikujem v nekaj povsem drugačnega, novega, morda še nevidenega.

Lepota pa je vsepovsod okoli nas, le naučiti se jo moramo videti. Velikokrat jo najdem v detajlih ali trenutkih, ki jih fotografiram. Predvsem pa ni nujno, da je popolna – včasih se skriva prav v nepravilnostih oz. nepopolnosti. Zaradi tega me toliko bolj privlači fotografija na film, saj gre za bolj organski, nepopoln proces z napakami v primerjavi z digitalno, skoraj sterilno zajetimi fotografijami.