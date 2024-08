Direktor za srečo: pomočnik gimnastične reprezentance ZDA, ki ukrade srce

Beacon, terapevtski pes zlati prinašalec je bil na voljo gimnastičarjem v ZDA med pripravami na olimpijske preizkušnje. Šapo pomoči je nudil prav vsem, ki so jo potrebovali. Štiriletni zlati prinašalec Beacon je prvi terapevtski pes gimnastične reprezentace ZDA. Ta ga je najela za 'krajši delovni čas', da spodbuja in podpira gimnastičarje in gimnastičarke. Kot pravijo,je bila Beaconova vloga ključnega pomena med preizkušnjami, na katerih so se telovadci potegovali za mesto v ekipi ZDA za olimpijske igre v Parizu.