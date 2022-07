Disney kmalu brez pravic do Mikija Miške.

Legendarni lik Mikija Miške se je prvič pojavil v risanki Parnik Willie leta 1928, ko je bil precej podoben podgani. To je bil hkrati tudi prvi animirani film s sinhroniziranim tonom. Ker v Združenih državah Amerike avtorske pravice potečejo 70 let po smrti avtorja, avtorske pravice podjetja pa 95 let od objave, bo Disney prihodnje leto ostal brez avtorskih pravic do izvirnega lika.