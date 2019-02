Divji prašiči zavzeli Hongkong: so nevarni za prebivalce?

Kitajci so nedavno praznovali novo leto, ki bo po njihovem horoskopu tokrat v znamenju prašiča. A priljubljenost te živali vsaj v Hongkongu upada, potem ko so divji prašiči popolnoma zajeli mesto. Prebivalci jih srečujejo na ulicah, otroških igriščih, v nakupovalnih središčih in celo na letališčih. A čeprav strokovnjaki trdijo, da živali niso agresivne, se napadi na ljudi vsako leto le povečujejo.

Avstralka Liz Walsh se je z možem in njunima dvojčkoma nedavno preselila v 30-nastropno stanovanjsko zgradbo v luksuzni soseski v finančnem predelu Hongkonga. A ob vselitvi se je družina srečala z nekoliko neobičajnimi sosedi – divjimi prašiči. Ti v zadnjem času v mestu niso nič nenavadnega. Prebivalci jih vsakodnevno srečujejo v parkih, ob cestah in na otroških igriščih.

V zadnjih petih letih se je število divjih prašičev v mestu več kot podvojilo. FOTO: AP

"So precej udomačeni in prijazni," pravi Walsheva, vendar poudarja, da je treba biti previden, ko so v bližini otroci. V zadnjih petih letih se je število divjih prašičev v mestu več kot podvojilo, poudarjajo oblasti, zveri, ki lahko tehtajo tudi do 200 kilogramov, pa so preplavile celo nakupovalna središča in letališča. Lani so jih opazili okoli 700. A če so bili nekoč prašiči prestrašeni, zdaj izgubljajo strah pred ljudmi. Od leta 2014 je bilo sicer le deset primerov napadov, a polovica teh se je zgodila samo lani. Januarja letos je univerza v Hongkongu svoje študente opozorila pred napadi, konec lanskega leta pa so divji prašiči napadli dva starejša občana in ju ugriznili. "Divji prašiči so znani po svojih ostrih zobeh, a na splošno niso agresivni," pravi Howard Wong, ravnatelj veterinarske šole. "A če opazite samico z malimi pujski, se jih izognite," še dodaja.

Največja vaba za prašiče so polni zabojniki za smeti. FOTO: AP

Zakaj divji prašiči prihajajo v mesta? Največja vaba za prašiče so zabojniki za smeti. V iskanju hrane jih prevrnejo in smeti pustijo raztresene po pločnikih. "Prašiči spadajo med najpametnejše živali na svetu. Če vidijo, da neki sistem pridobivanja hrane deluje, bodo tako nadaljevali," poudarja Wong.

A v Hongkongu se spoprijemajo tudi s prostorsko stisko, ki zaradi pretirane gradnje mogočnih nebotičnikov in goste naseljenosti krči ozek pas uporabne zemlje. Prebivalce tako od betonske džungle do tiste prave ločuje le nekaj metrov. Zato so v bližini stanovanjskih objektov že večkrat opazili kače, opice, v 20. stoletju pa celo tigre. Največja zver, ki trenutno preti metropoli, pa je divji prašič.

