Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Do nedavnega neznano Renoirjevo sliko prodali za 1,8 milijona evrov

Pariz, 27. 11. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Za 1,8 milijona evrov so na dražbi prodali sliko francoskega impresionista Pierra-Augusta Renoirja. Gre za sliko, na kateri je upodobil svojega sina Jeana z varuško Gabrielle. Umetnostni zgodovinar Pascal Perrin je poudaril, da je delo v "izjemnem stanju".

Slika Otrok z igračami - Gabrielle in umetnikov sin Jean francoskega impresionista Pierra-Augusta Renoirja, na kateri je naslikal svojega sina Jeana z varuško Gabrielle, so na dražbi v Parizu prodali za 1,8 milijona evrov, poročajo francoski mediji. Po ocenah naj bi slika nastala okoli leta 1986.

Omenjena slika, ustvarjena s tehniko olje na platno, do zdaj še ni bila razstavljena in ne prodana. Pripadala je Renoirjevi študentki Jeanne Baudot, ki je sliko zapustila svojim dedičem, je poročal francoski Le Monde.

Umetnostni zgodovinar Pascal Perrin je pohvalil "izjemno stanje dela, ki ni bilo restavrirano". Renoirjev sin je nekaj let pred smrtjo, leta 1975, prejel oskarja za življenjsko delo.

Gre sicer za razmeroma nizko ceno v primerjavi s prodajnimi cenami drugih francoskih impresionistov. Čeprav so cene visokih umetnin v zadnjih letih padle, pa so ravno v zadnjih dneh dosegle nove rekorde. Avtoportret mehiške slikarke Fride Kahlo so prodali za 47 milijonov evrov, portret Elisabeth Lederer, ki ga je naslikal avstrijski slikar Gustav Klimt, pa so prodali za več kot 204 milijonov evrov.

otrok z igračami sin jean slika pierre-auguste renoir
SORODNI ČLANKI

Uro bogataša s Titanika prodali za rekordno vsoto

Sliko Fride Kahlo prodali za rekordnih 47 milijonov evrov

Klimtov portret prodali za več kot dvesto milijonov evrov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363