Do nedavnega neznano Renoirjevo sliko prodali za 1,8 milijona evrov

Slika Otrok z igračami - Gabrielle in umetnikov sin Jean francoskega impresionista Pierra-Augusta Renoirja , na kateri je naslikal svojega sina Jeana z varuško Gabrielle , so na dražbi v Parizu prodali za 1,8 milijona evrov, poročajo francoski mediji. Po ocenah naj bi slika nastala okoli leta 1986.

Omenjena slika, ustvarjena s tehniko olje na platno, do zdaj še ni bila razstavljena in ne prodana. Pripadala je Renoirjevi študentki Jeanne Baudot, ki je sliko zapustila svojim dedičem, je poročal francoski Le Monde.

Umetnostni zgodovinar Pascal Perrin je pohvalil "izjemno stanje dela, ki ni bilo restavrirano". Renoirjev sin je nekaj let pred smrtjo, leta 1975, prejel oskarja za življenjsko delo.

Gre sicer za razmeroma nizko ceno v primerjavi s prodajnimi cenami drugih francoskih impresionistov. Čeprav so cene visokih umetnin v zadnjih letih padle, pa so ravno v zadnjih dneh dosegle nove rekorde. Avtoportret mehiške slikarke Fride Kahlo so prodali za 47 milijonov evrov, portret Elisabeth Lederer, ki ga je naslikal avstrijski slikar Gustav Klimt, pa so prodali za več kot 204 milijonov evrov.