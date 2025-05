Do popolne poletne postave s pametnim ogledalom

"Poletja ne bo," je nekoč prepeval Miran Rudan, a mi smo odločeni: poletje bo! In to pravo – toplo, sončno in ravno pravšnje, da bodo lahko prišli do izraza tudi tisti z izklesanimi telesi. Medtem ko nekateri že mesece pridno trenirajo v fitnesih, drugi raje vadijo v naravi. Vedno bolj pa postaja priljubljena tudi vadba s pomočjo umetne inteligence. Kako deluje? Za nas jo je preizkusil kolega iz oddaje Svet na Kanalu A – Aleksander Pozvek.