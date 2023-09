Do urejenega doma v 3 korakih

In življenju je treba vedno narediti prostor, so prepričani v podjetju IKEA , kjer bodo celotno poslovno leto 2024 posvetili idejam in izdelkom za shranjevanje po vsem domu. Ključne rešitve obsegajo vse od knjižnih polic, predalnikov in vozičkov do škatel, registratorjev ter ikoničnih nakupovalnih vreč podjetja IKEA. S temi rešitvami želijo v kampanji 'Naredi prostor življenju' kupcem pomagati pospraviti, ustvariti red in tako narediti prostor življenju.

Ljudje na svet pridemo goli in bosi. Brez prtljage, brez materialnih dobrin. Nato skozi različna obdobja življenja (ne)zavedno začnemo zbirati stvari, ki se nam v danem trenutku zdijo pomembne: knjige, fotografije, spomine, igrače, medalje, pripomočke, oblačila ... Gre za predmete, ki nas definirajo kot osebe. Predstavljajo naš karakter in naše bistvo. Izražajo našo identiteto, naše življenje.

Razstaviti tiste, ki nas navdajajo s ponosom. Shraniti one, za katere želimo, da ostanejo zasebne. Urediti tiste, ki jih uporabljamo vsak dan. Optimalna rešitev so zaboji za shranjevanje različnih barv, oblik in materialov, ki poskrbijo za urejen videz in dopolnijo izbrani slog. Postavite jih lahko v ali na regal ter jim tako poleg uporabne dodate še dekorativno vrednost. Izkoristek prostora pod posteljo je še ena odlična ideja, v omarah pa bo red najlažje doseči z organizatorji za oblačila, s pomočjo katerih vsak kos oblačila dobi svoje mesto.

Odgovor se skriva v pravilni organizaciji in obvladanju nereda. Življenju je treba narediti prostor. To ne pomeni, da morajo biti vse stvari do potankosti popredalčkane. Pri shranjevanju namreč ne gre zgolj za urejanje in organizacijo ter preprosto uporabo škatel. Gre za vnašanje miru in čarobnosti v vsakodnevne rutine, navade ter v življenje samo. Gre za ustvarjanje novih možnosti v dragocenih trenutkih življenja, do katerih vas ločijo le trije pravi koraki!

Glede na rezultate Raziskave o življenju doma ( Life at Home Report ), ki jo po vsem svetu vsako leto izvede podjetje IKEA, kar 15 odstotkov vprašanih meni, da doma nimajo dovolj prostora za svoje stvari. Kar 80 odstotkov je nezadovoljnih v svojih domovih zaradi nereda in navlake, pri 49 odstotkih je nered pogosto med glavnimi vzroki za spore.

Drugi korak: sortiranim stvarem je treba najti ustrezen in urejen prostor.

To najbrž pomeni, da bo potreben kakšen dodaten kos pohištva, a nakup naj bo dobro premišljen. Osredotočiti se velja na večnamensko pohištvo, kot so raztegljive zofe, tabureji s skritimi razdelki in stenske police z vgrajenim prostorom za shranjevanje. Možnosti so neskončne. Vsak posameznik mora najti rešitev, ki mu najbolj ustreza, in podjetje IKEA, ki se z rešitvami za shranjevanje ukvarja že skoraj 80 let, pri tem ponuja številne možnosti.

Dober primer večnamenskega pohištva je denimo KALLAX regal, v katerega je mogoče namestiti veliko različnih vstavkov, škatel in košar in je zato odlična ideja tako za dnevni prostor kot za otroško sobo in spalnico.

Nepogrešljivi sestavni del otroške sobe so tudi TROFAST zaboji za shranjevanje, ki so eden najbolj prodajanih artiklov podjetja IKEA ter kot nalašč za shranjevanje kock, plišastih igrač ter celo knjig. Izdelani so iz trpežne plastike in primerni za TROFAST okvirje, lahko pa jih dopolnite s pokrovi in zložite enega na drugega ter tako še dodatno prihranite prostor.

PAX garderobni sestavi so popolna izbira za shranjevanje v večjih prostorih, saj jih je mogoče prilagoditi posameznim potrebam. Umeščeni so lahko v garderobo, dnevni prostor ali spalnico.

Vertikalne prostore je mogoče dobro izkoristiti z visokimi knjižnimi policami, stenskimi kljukami ali visečimi organizatorji. Knjige pa bodo zvezde prostora, če bodo urejene v BILLY knjižni omarici – švedski oblikovalski klasiki in ikoni, ki omogoča raznolike prilagoditve za vsak okus in prostor.

Popolna rešitev za boljše življenje so tudi BESTÅ modularni sistemi za shranjevanje, ki jih lahko prilagodite v čist in sodoben sestav za televizijo ali regal za predstavljanje osebnih dragocenosti, ali PLATSA okvirji za omarice, ki jih lahko oblikujete po svojih željah – visoko ali nizko, pod poševnim stropom ali ob celotni steni, z vrati in organizatorji ali brez.

Tretji korak: tudi videz je pomemben!

Ljudje imajo svoj videz. Domovi imajo svoj videz. Tudi stvari imajo svoj videz. Zato je škoda, da bi jih vse po vrsti skrivali v razne kotičke omar. Rešitve za shranjevanje je namreč mogoče prilagoditi tako, da pomagajo izražati osebnost in dajejo občutek topline. Osnova so lahko čiste linije in minimalistične oblike, ki služijo kot platno, na in v katere se potem dodajajo stvari, ki odražajo osebnost.

Ljudje si želimo, da naš dom odraža našo osebnost in zato v njem pogosto razstavimo predmete, ki nas navdajajo s spomini. Pomembno je najti ravnovesje med shranjevanjem teh predmetov in zagotavljanjem urejenega in organiziranega doma. Za predmete, ki imajo posebno čustveno vrednost, je najbolje določiti nek poseben kotiček. To je namreč najboljši način za preprečevanje nereda po celotnem domovanju. V veliko pomoč so lahko MOSSLANDA police za slike, LACK viseči regal ali IVAR regal, ki predstavlja funkcionalno rešitev shranjevanja za praktično vsak dom.