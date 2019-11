'Dobro se razumem z rožami, doma imam pravo džunglo'

Priljubljena cvetličarna Emporia praznuje dve desetletji in povabljenci so si lahko kot prvi ogledali novo trgovino s prefinjenimi in luksuznimi dodatki za bivanje in dom. Ko pride do cvetja in ostalih domačih rastlin, se ljudje po navadi razdelimo na dva tabora. Medtem ko voditeljica Nuša Lesar pravi, da sama resnično ne zna z rožami, pa ima osebna trenerka Alenka Košir doma celo džunglo.