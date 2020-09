Dobrosrčen policist spet priskočil na pomoč: tokrat rešil kanjo

Kot je dejal za našo medijsko hišo, je neznani voznik na Ižanski cesti v Ljubljani danes zbil kanjo. Ostali vozniki so mirno vozili nad njo in ptico je premetavalo naprej po cesti, pripoveduje. "Mislil sem, da je mrtva in da jo je treba odstraniti s ceste. Pa sva se s kolegom ustavila," razlaga. Ko je kanjo skušal umakniti na travo, pa je ugotovil, da je še živa. "Ob dotiku, sem takoj opazil, da diha. /.../ Živa je! Upanje se je rodilo."

"Dal sem jo na varno, na travo. Prestrašena se ni upirala in glava ji je visela navzdol. Slab znak za preživetje. Na travi si je malo le opomogla in počasi je dvignila glavo. Po petih minutah rahle masaže in božanja, je strah očitno izzvenel in kanja je dvignila glavo više. Pogumno," pripoveduje dobrodušni policist.

Takoj za tem sta jo s sodelavcem odpeljala na kliniko za male živali. "Ko sem jo spet vzel v roke, me je s kremplji kar močno zagrabila, a ni bila še toliko pri moči, da bi me bolelo. Kanja je kmalu že širila krila. Bil je to čudovit znak za preživetje." Policist se še pošali, da so žival v kliniki takoj sprejeli. "Ni čakalne dobe."

Ob tej priložnosti se še zahvaljuje veterinarjem ter obljublja, da bo ob priliki preveril njeno stanje. "Naj ji bo življenje naklonjeno."