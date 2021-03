"Kako dolgo bom še lahko dostavljal časopise?" se je vprašal britanski dostavljalec časopisov George Bailey, ko je dopolnil častitljivih osemdeset let. Vsako leto je bilo težje, priznava nasmejani osemdesetletnik, in čeprav je razmišljal tudi o upokojitvi, je te načrte zdaj opustil. Prijazni domačini so mu namreč podarili kar električno kolo.

