Bliža se božični teden in tudi Božiček ima vse več dela s pripravami na obdarovanje. S Polarnega kroga sporoča, da priprave potekajo dobro, da so njegovi pomočniki delali vse leto in da razume, da vsi ne moremo biti ves čas pridni in da ni nič narobe, če ima kdo kdaj slab dan in je nagajiv. Če še niste napisali pisma, pa Božiček sporoča, da je še čas.