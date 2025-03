Dončić praznoval v Los Angelesu, v Dallasu nova poslikava z njegovo podobo

Štirje teksaški umetniki so se izmenjevali pri ustvarjanju ogromne poslikave Luke Dončića , ki je nastala v okrožju Design v Dallasu. Na njej naš košarkarski as še vedno nosi dres ekipe Mavericks, ob njegovi podobi pa je pripis 'Luka Magic' in številka 77.

Juan Velazquez, ki je eden od štirih avtorjev poslikave, je že nekaj dni po Dončićevi menjavi na družbenem omrežju izrazil željo, da bi naredil poslikavo. Z ženo sta se ravno vrnila iz porodnišnice, saj sta dobila hčerko, ko je izvedel novico, da se Luka seli v Kalifornijo, je povedal v nedavnem intervjuju. "To bi moral biti zame lep čas, saj sem prišel domov z otrokom, jaz pa sem se zbudil v to zmešnjavo. Ženi sem celo rekel, da bi sina poimenoval Luka, ona pa me je takrat vprašala, kaj bi se zgodilo, če ga zamenjajo. Odgovoril sem ji, da se to ne bo zgodilo, saj je kot Dirk," se je spominjal umetnik, ki je ob tem omenil legendarnega Dirka Nowitzkega.

Pri nastajanju poslikave so mu pomagali prijatelji Armando Aguirre, Gustavo Briseno in Travis Avila, skupaj pa so zbrali nekaj manj kot 2000 evrov, da so pokrili stroške, ki so nastali z nakupom barve in potrebščin. Ko so slikali, so se na bencinski črpalki čez cesto ustavljali številni mimoidoči in jih snemali ter fotografirali med njihovim delom, mimovozeči pa so jim trobili v znak podpore.