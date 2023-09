Kako so bili videti naši predniki, naši bratranci iz prazgodovine? Vprašanje, ki nas zaposluje že stoletja. Ameriški umetnik je temu posvetil življenje in izpod njegovih rok nastajajo izjemne stvaritve: dovršeni modeli praljudi, ki so videti kot bi bili živi in bi ravnokar prilezli iz kakšne jame. Kot poudarja avtor, se pri tem opira predvsem na znanstvene ugotovitve, ki jim doda ščepec domišljije in umetniški pridih.