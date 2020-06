500 evrov kazni za spuščanje vetrov pred policisti

Če pravijo, da je prdec boljši kot sedem zdravnikov, se s tem zagotovo ne bi strinjali policisti v avstrijski prestolnici. Kazen za 500 evrov so spisali Dunajčanu, ki je pred njimi spuščal vetrove. Ker je to po trditvah policistov delal namerno, so dejanje provokacije označili za žalitev javne dostojnosti. Da diskreditacija policije zagotovo ni bila njegov cilj, trdi Dunajčan Mitja, ki je v svoj zagovor povedal, da je tisti večer jedel odlično babičino fižolovo pito.