Dražba: na pol pokajena Churchillova cigara in pipa Harolda Wilsona

Winston Churchill si je cigaro prižgal med ogledom filma Ben Hur na svojem posestvu Chartwell. Na pol pokajeno in prežvečeno cigaro je nato podaril policistu Anthonyju Gundryju , ki je bil del njegove varnostne ekipe in ki je cigaro želel obdržati kot spominek. Policistova družina jo sedaj skupaj s pismom, ki potrjuje avtentičnost cigare znamke Romeo y Julieta, daje na dražbo, zanje se nadejajo iztržiti med 600 in 800 funtov (med 700 in 930 evrov).

Winston Churchill in na pol pokajena cigara

Potrjena je bila tudi avtentičnost pipe, ki je Haroldu Wilsonu "pomagala pri sproščanju". Trenutni lastnik jo je kupil na dobrodelni dražbi leta 1979 in je od samega Wilsona prejel tudi uradno pismo, ki potrjuje, da mu je resnično pripadala. Zanjo se nadejajo iztržiti med 300 in 500 funtov (med 350 in 580 evrov).

"Veseli me, da lahko na dražbi ponudimo dva ikonična politična spominka dveh znanih premierjev iz tako pomembnega časa v naši politični zgodovini," je dejala Catherine Southon iz avkcijske hiše. Na dražbi pa bodo ponudili tudi prvi natis naslovnice albuma Echoes skupine Pink Floyd, zanjo se nadejajo iztržiti med 800 in 1200 funtov (med 930 in 1400 evrov).