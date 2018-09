Drugačno življenje: dom jima je svet, po njem ju vozi kolo

Nomadi so ljudje, ki se selijo iz kraja v kraj in nimajo stalnega doma, premikajo se predvsem za iskanjem svežih pašnikov za živino. Za naju beseda dom predstavlja svet in ni vezan na določeno mesto. Rada spoznavava nove kraje in se rada vračava na mesta, kjer sva že bila. Premikanje prinasa svežo energijo, ki jo imava rada.

Se je bilo težko odločiti, pregnati morebitne dvome? Vprašanje se je postavilo samo od sebe. Kdo med nami si ni vsaj enkrat zaželel, da bi pustil vse za seboj in preprosto odšel. "Oba sva že prej veliko potovala, tako da takoj ko sva se odločila, sva vedela, da je to zelo uresničljiv načrt, saj iz lastnih izkušenj veva, da vse, kar se odločiš, če si to močno želiš, lahko to tudi uresničiš."

Začela sta jo na štirih kolesih, konec leta 2000 sta se namreč z jugom odpeljala proti Portugalski. In spet je bilo naključno srečanje tisto, ki je spremenilo njune načrte. "Na poti cez Španijo sva srečevala kolesarja iz Anglije, ki sta naju počasi navduševala nad tako svobodnim načinom potovanja. V mestecu Chefchaouen na severu Maroka pa se je ob zvitku domačega tobaka in dobrem sladkem maroškem čaju rodila ideja, da juga zamenjava za kolesi in se odpeljeva proti Indiji," je Katja z nami obujala spomine.

"Najine poti so se prvič srečale leta 1998 na jugu Izraela, v mestecu Eilat. Leta 1999 sva se srečala v Kairu in leta 2000 v Pragi, kjer sva se odločila, da bova pot nadaljevala skupaj," je o naključnih srečanjih, ki so "rodila" skupno pot, povedala Katja.

V Maroku je ideja dozorela, na drugem koncu sveta, na Tajskem sta jo začela uresničevati. Na otoku Koh Tao sta našla dve rabljeni kolesi in se v začetku leta 2002 podala na kolesarsko avanturo, ki še kar traja. "Preden sva začela kolesariti, sem se spraševala, kako bom to zmogla, vendar takoj ko sva začela, sem videla, da bo šlo, ker nisva pretiravala in sva se ustavljala, ko sva bila utrujena. Mislim, da je bilo pomembno, da je bil najin cilj smer in ne destinacija, tako sva imela vso svobodo, da se ustaviva in nadaljujeva kadarkoli," se začetkov spominja Katja.

"Najino potovanje je večinoma 'go with the flow', kamor piha veter," pravi. "Večinoma se sproti odločava, kam bova šla dalje, privlačijo naju predvsem narava in lepi ljudje. Plani so zato, da se spreminjajo."

Tokrat ju je veter zanesel v Pakistan. Ko sta bila v indijskem delu Himalaje, jima je meja preprečila, da bi si ogledala gorovje na drugi strani. Dve leti pozneje sta si željo uresničila. "Kam naprej, še ne veva, to se bova odločila, ko bo treba zapustiti Pakistan. Ena možnost je čez Iran nazaj v centralno Azijo proti Kitajski, druga možnost je, da ostaneva tukaj do spomladi, ko se odprejo prelazi in greva na Kitajsko iz te smeri. Še ena možnost je, da se vrneva v Indijo. Bova videla, kako in kam bo pihal veter," o načrtih za naprej pravi Katja.

A najprej bosta odkrivala Pakistan. "Jutri bova videla, za koliko časa so nama podaljšali vizo, potem pa z avtobusom nazaj do Gilgita, kjer sva pustila kolesa, in naprej v dolino Hunza. Če naju zima ne bo prehitela, bi si želela tudi čez dolino Gizer do Čitrala in afganistanske meje. Potem pa, ko pride zima, na jug v toplejše kraje."

Utrinke z njune kolesarske poti po Pakistanu si lahko pogledate v galeriji.