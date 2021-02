Družina pand v živalskem vrtu od veselja delala prevale na snegu

Družina prikupnih pand se je v washingtonskem živalskem vrtu simpatično zabavala ob prvih snežinkah, ki so pobelile njihov teren. Najmlajši član družine pand je prvič videl in občutil sneg, zato je bilo veselje še toliko večje.

Samico Mei Xiang in samca Tian Tiana so kamere posnele, kako se valjata po snegu in uživata. Ena od pand je zdrsnila po hrbtu navzdol z glavo in trebuščkom navzgor, vse štiri tace pa je pomolila stran od telesa in tako lovila ravnotežje. Njun petmesečni mladiček Xiao Qi pa je sneg občutil prvič. »Xiao Qi Ji je z zanimanjem opazoval dogajanje in se samo za kratek čas spoznal s snegom,« je povedal oskrbovanec pand.