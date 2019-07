Družina se boji, da bo zaradi lepotnih operacij umrla

28-letna Kristen Snider je od leta 2010 prestala več kot 20 lepotnih popravkov, ki so obsegali povečanje prsi, odstranjevanje dela reber, zadnjične vsadke, operacijo nosu, obrazne vsadke, čelne vsadke, odstranjevanje maščobe in povečanje ustnic. Sama pravi, da se bo še nekajkrat odpravila pod nož, njena družina pa se boji, da jo bodo lepotne operacije ubile.

28-letna Kristen Snider iz Virginie je kot najstnica s strani svojih vrstnikov doživela več kritik in zbadanj na račun njenega videza, kar jo je v poznih letih najstništva potisnilo v svet lepotnih operacij in popravkov. Teh je bilo od leta 2010 več kot 20, obsegali pa so njeno dvakratno povečanje prsi, odstranitev nekaj reber, dvakratni dvig zadnjice, zadnjične vsadke, tri operacije nosu, vsadke v ličnicah, čelne vsadke, odstranjevanje maščobe in povečanje ustnic. Pred kratkim je zatrdila, da se z vsemi, do sedaj prestanimi popravki, število njenih lepotnih operacij še ni ustavilo in da se namerava v prihajajočem obdobju še nekajkrat odpraviti pod nož.

Od leta 2010 prestala več kot 20 lepotnih operacij

Kristen, ki je po poklicu strokovnjakinja za informacijsko podporo, je v enem od intervjujev priznala, da je za dosedanje lepotne operacije odštela skoraj 165.000 evrov in da svoje telo dojema kot tempelj, ki ga lahko 'oblikuje' po svoji želji. Ker so jo kot najstnico zaradi videza pogosto dražili, ji je zdaj, kot pravi, zrasla trda koža, zaradi česar se ne obremenjuje z opazkami in mnenjem drugih ljudi.

Zaradi želje po vitkejšem pasu si je dala odstraniti del reber

''Ko sem bila stara 18 let, sem bila zelo vitka in brez oblin, želela pa sem imeti ženstveno postavo z oblinami. V srednji šoli so me sošolci pogosto zbadali, zato sem se naučila spregledati negativne opazke in komentarje drugih ljudi,''je povedala Kristen, ki ima kot ambiciozna in kreativna perfekcionistka po mnenju strokovnjakov vse predispozicije, da postane odvisna od lepotnih operacij. ''V preteklosti nisem bila zadovoljna s svojo podobo v ogledalu, nisem bila zadovoljna s svojim telesom. Videla sem veliko pomanjkljivosti, ki sem jih želela odpraviti,''je o svojih frustracijah zaradi slabe samopodobe dejala Sniderjeva.

Fotografija Kristen po prestanem posegu povečanja zadnjice

Kristenina prva lepotna operacija je potekala marca leta 2010, ko se je odločila za povečanje prsi. Rezultat prve operacije, za katero je odštela skoraj 6500 evrov, jo je tako osrečil, da se je odločila za še več popravkov. ''Okrevanje ni bilo tako boleče, kot sem sprva mislila, da bo. Začela sem se zavedati, da je videz, po katerem sem hrepenela, na dosegu roke. Podoba popolnega telesa, ki se mi je že dolgo vrtela v glavi, je postala dosegljiva.''

Svoje telo dojema kot tempelj, ki ga lahko oblikuje po lastni želji