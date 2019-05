Družini na Novi Zelandiji z imeni otrok uspela 'kraljeva lestvica'

Princ Harry in Meghan s sinkom Archiejem.

11-letna Charlotte, 9-letni Harry, 7-letni George in 4-letni Archie se lahko upravičeno počutijo posebne, saj celo člani britanske kraljeve družine imenujejo otroke po njih, je v šali poročal lokalni novozelandski časnik Otago Daily News.

Po tistem, ko sta princ Harry in njegova soproga Meghan Markle svojega sinka poimenovala Archie, je bila kombinacija popolna. Charlotte in George je sicer ime hčerki in sinu princaWilliama.

"To je kraljeva lestvica ("royal flush") - kakšne so možnosti, da se to zgodi?" je za časnik dejala Jo Stafford, ki z družino živi na novozelandskem Južnem otoku. Kraljeva lestvica ali po angleško royal flush velja v pokru za najboljšo in edino nepremagljivo kombinacijo.

"Bila je zgolj sreča. Vedno so nam bila všeč ta imena," je povedala mati štirih otrok. "Najprej se je rodil princ George, nato princesa Charlotte. Mislili smo, da je to zgolj naključje. In sedaj Archie ..." je izbiro imen svojih otrok opisala Jo.

Povedala je še, da so jo prijatelji preplavili s sporočili, potem ko so slišali, da sta vojvoda in vojvodinja Sussekška svojega sina, ki se je rodil 6. maja, poimenovala Archie.