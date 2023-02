Dumbledore upodobljen na britanskih kovancih za 50 penijev

Kovanec za 50 penijev je prvi v seriji kovancev s kraljevim portretom, saj je bila na seriji prejšnjih dveh kovancev s samim Harryjem Potterjem in Bradavičarko (čarovniška šola, ki jo je obiskoval) upodobljena pokojna kraljica Elizabeta II. Vse tri podobe na kovancih so delo umetnika Jima Kayja, ki je ustvaril prvo popolnoma ilustrirano izdajo knjige Harry Potter in kamen modrosti. V čast čarovniškemu svetu, ki ga je ustvarila pisateljica J. K. Rowling, so nekateri kovanci v zbirki barvni, nekateri pa imajo skrito posebnost, ki na svetlobi razkrije strelo in številko 25, ki označuje obletnico.

Iz kraljeve kovnice so še sporočili, da se je za kovance pojavilo tudi mednarodno zanimanje, saj so doslej vsaj en kovanec kupili oboževalci Harryja Potterja iz 86 držav. Zbirateljske cene se začnejo pri 12 evrih, medtem ko je za barvno različico kovanca treba odšteti 22 evrov, za zlatnik v vrednosti 220 evrov (200 funtov) pa vse do 5860 evrov, piše BBC.