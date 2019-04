Dunking Devils ob 10-letnici z drznimi akrobacijami na vlaku

Slovenski akrobati Dunking Devils so svojo, adrenalina polno, točko so izvedli že petkrat. "V Ljubljani je bilo največ publike, seveda ker je največja postaja," je povedal Maks Veselko. Današnja predstava pa je le uvod v adrenalinski spektakel, ki ga pripravljajo za 17. in 18. maj v Hali Tivoli.

"Dolgčas gotovo ne bo," je obljubil Veselko. Za občinstvo skupaj s številnimi gosti pripravljajo adrenalinske točke in vratolomne akrobacije. "Jedro je naša zgodba in naše vragolije na vseh mogočih rekvizitih," je pojasnil.

Najbolj intenzivna točka za nastopajoče je ruska gugalnica. "To je priprava, s katere trije ali štirje poženejo četrtega ali petega v zrak, zelo visoko in zelo daleč. To pomeni, da je veliko časa za delanje salt," je opisal.