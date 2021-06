Dunking Devils skočili s kar 17 metrov višine v ogromen kup sena

Dunking Devils se vračajo z novo epizodo adrenalinske serije DD Squad, v kateri so se lotili novega akrobatskega podviga. Odpravili so se na čudovit grad Snežnik in se s kar 17 metrov višine pognali v zrak, pri čemer jih pri tleh ni čakala pristajalna blazina, temveč zgolj kup sena. ''Skok s te višine je bil kar strašljiv ...'' pove Matevž Pogačar, član Dunking Devils.

Dunking Devils so se lotili novega vratolomnega podviga. FOTO: Vita Orehek

IZ VIDEO IGRE V RESNIČNO ŽIVLJENJE Slovenska akrobatska košarkarska ekipa Dunking Devils, ki se je širši javnosti predstavila v prvi sezoni priljubljenega šovu Slovenija ima talent,je znova presenetila s svojimi neverjetnimi idejami in talenti. Oboževalci priljubljene serije video iger Asasinov nazor zagotovo poznate t. i. ''skok v neznano'' (ang. leap of faith), ki je postal že skoraj zaščitni znak ene najuspešnejših modernih video franšiz. Pri tem akrobatskem manevru igralec z iztegnjenimi rokami skoči z vrtoglave višine in nepoškodovan pristane na mehki podlagi, kot na primer kupu sena. Kultni manever je navdušil tudi akrobateDunking Devils, ki so se odločili, da trik iz video igrice poskušajo izvesti še v resničnem življenju. Da bi podvig izvedli kar se da avtentično, so se leteči vragi odpravili na prelep grad Snežnik in pristajalno blazino zamenjali z ogromnim kupom sena.

4 TONE SENA ZA MEHAK PRISTANEK Za Devilse je pri izvajanju akrobatskih trikov varnost vedno na prvem mestu, zato so se ambicioznega podviga lotili zelo premišljeno. Pred snemanjem so pozorno spremljali vremensko napoved, saj bi dež in mokro seno onemogočila uspešno izvedbo trika - ali pa bi se končalo s kupom poškodb. Da bi zagotovili čim bolj mehak pristanek, so fantje priskrbeli kar štiri tone sena, ki so ga nato razrahljali in oblikovali v ogromen kup. Čeprav je kup v višino meril kar tri metre in bil velik za šolski avtobus, je bila cona pristanka zelo ozka, kar je zahtevalo še večjo mero previdnosti. Pri preizkušanju ''naravne pristajalne blazine'' so se leteči vragi postopoma povzpenjali višje, dokler niso prišli do svojega cilja - vrtoglavih 17 metrov. Z vrha zibajočega se žerjava se je v stilu Asasinov nazor proti kupu sena pognal Matevž Pogačarin tako ''skok v neznano'' uspešno izvedel tudi izven video igre.

FOTO: Vita Orehek

20 MILIJONOV OGLEDOV NA TIKTOKU Pred objavo celotne epizode na svojem YouTube kanalu so Devilsi z oboževalci že delili nekaj kratkih utrinkov s snemanja, ki so poželi ogromno navdušenja. Posnetke njihovih neverjetnih skokov v kup sena si je na družbenem omrežju TikTok ogledalo že več kot 20 milijonov uporabnikov s celega svet ''Že dolgo časa smo razmišljali, da bi namesto klasičnega airbaga za skakanje uporabili seno. Čeprav nismo bili čisto prepričani, da nam bo uspelo skočiti s ciljne višine, moram reči, da se je seno izkazalo kot zelo udobno! Sicer smo imeli kar nekaj dela s pripravo - seno smo morali razrahljati in naložiti dovolj visoko, da je pristanek bil varen. Ker se je seno po vsakem pristanku zbilo, smo morali postopek ponoviti pred čisto vsakim skokom, saj smo le tako lahko zagotovili dovolj varnosti. Skakanja smo se lotili postopoma - začeli smo pri štirih metrih in se nato postopoma pomikali višje, dokler nismo prišli do 17 metrov. Skok s te višine je bil kar strašljiv, predvsem zaradi žerjava, ki se je neprestano zibal. Kljub ogromnemu kupu sena je bila cona pristanka zelo ozka, zato je bilo treba skok izvesti zelo natančno …''je povedalMatevž Pogačar, član Dunking Devils in akrobat DD Squad.

Fantje so začeli pri štirih metrih, nato pa prišli do 17 metrov. FOTO: Vita Orehek

Maks Veselko, član Dunking Devils in akrobat DD Squad, je povedal, da so navdih za skok dobili iz video igre Asasinov nazor in tudi istoimenskega filma iz 2016, v katerem je kot kaskader nastopil eden izmed njihovih vzornikovDamien Walters: ''Za lokacijo smo namenoma izbrali grad Snežnik, saj se vizualno povezuje z zgodbo, prav tako pa gre za enega izmed najlepših gradov pri nas. V preteklosti smo že snemali na gradu Snežnik in bili navdušeni nad toplim sprejemom ter sodelovanjem z upravitelji. Tudi tokrat so nam izkazali ogromno podporo pri projektu, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.'' Pavel Car, direktor Narodnega muzeja Slovenije, pa je ob najnovejšem akrobatskem podvigu Dunking Devils dejal: ''Grad Snežnik je brez dvoma eden najbolj pravljičnih gradov v Sloveniji in eden izmed redkih, ki se ponaša z originalno opremo iz 19. stoletja. Grad obdaja čudovita prvinska narava, zaradi česar je grad Snežnik resnično edinstvena lokacija in veseli nas, da njen potencial prepoznavajo tudi Dunking Devils. Zavedamo se, da si podvige Devilsov ogleduje na milijone ljudi po svetu, zato smo zelo zadovoljni, da smo lahko grad posodili za kuliso njihovega najnovejšega podviga.''