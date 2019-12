Dunking Devils so se z akrobacijami pojavili na naslovnici CNN

Akrobatsko košarkarsko ekipo Dunking Devils je opazil tudi ameriški CNN, ki je ovekovečil njihov najnovejši podvig. Američane so slovenski akrobati, poznani tudi kot DD Squad, osupnili z orjaškim trampolinom, ki je s pomočjo žerjava visel 30 metrov nad tlemi. Med izvajanjem njihovih drznih zasukov in skokov pa jih je ščitila le tanka mreža, akrobati so skočili tudi 10 metrov visoko, tako so se znašli 40 metrov nad tlemi. Celotno idejo so fantje uresničili kar sami, saj so osnovali celotno konstrukcijo.