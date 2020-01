Dunking Devils z novimi akrobacijami na ziplinu

Slovenska akrobatska košarkarska ekipa Dunking Devils so znova presenetili s svojimi neverjetnimi idejami in talenti, tokrat so nad Trbojskim jezerom postavili zipline. Svoje akrobacije so popestrili z zanimivimi pripomočki.

Dunking Devils,ki so pred kratkim navdušili svetovno javnost z največjim trampolinom na svetu, se v novem letu vračajo z novo epizodo svoje adrenalinske serije DD Squad. Za tokratni podvig so leteči vragi postavili tako imenovan 'Y zipline', s katerim so fantje poleteli nad 80-metrski kanjon na Trbojskem jezeru. Zipline, ki je svetovno znane akrobate katapultiral visoko v zrak, je originalna domislica, ki so jo Dunking Devils zasnovali popolnoma samostojno. Čeprav je že sam spust z vrha 15-metrskega rečnega klifa bilo noro adrenalinsko doživetje, so Dunking Devilsi dogodivščino še dodatno popestrili z zanimivimi pripomočki, ki so jih obesili na zipline.

Dunking Devils ustvarili zipline. FOTO: Dunking Devils

Na zipline so tako med drugim obesili aluminijasto lestev, okroglo bojo za jadrnice oz. 'fender sender', kot mu pravijo člani DD Squada, in velik triangel, s katerim so se lahko po ziplinu spuščali v dvojicah. Z nenavadnimi pripomočki so najnovejši podvig Dunking Devilsi tako še bolj začinili ter s tem poskrbeli za zabavne skoke, salte in obrate.

Snemanje najnovejše epizode je potekalo na Trbojskem jezeru, zgolj 20 minut vožnje iz Ljubljane. Fanti so že pred časom slišali, da naj bi se na Trbojskem jezeru nahajali klifi primerni za izvajanje akrobatskih skokov, zato so se odločili rečni kanjon preveriti tudi sami. Na njihovo veselje se je lokacija izkazala za popolno izbiro in sprva kar niso mogli verjeti, da se takšno mesto nahaja tako blizu prestolnice.

Dunking Devils z nenavadnimi in drznimi akrobacijami. FOTO: Dunking Devils