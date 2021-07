Dunking Devils podrli rekord v skoku z ruske gugalnice

Velenjska plaža je gostila 4. Pljusk, razgiban dan na plaži z obiljem aktivnosti za vso družino, Beach Food Festivalom, mednarodno tekmo v zabavnih poletih v vodo ... Svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils, ki se je predstavila v šovu Slovenija ima talent, pa je podrla rekord v skoku z ruske gugalnice. Za zabavo so skrbeli tudi številni znani obrazi.

icon-expand Tobogan je bil za obiskovalce velika atrakcija. FOTO: Dino Škorja

Pokoronska vrnitev ljubiteljev adrenalinske zabave in poletnega džuskanja na Velenjsko plažo je bila veličastna: v senci okusno in funkcionalno prenovljenega območja Vista se je odvijal Beach Food Festival z več kot 20 izbranimi ponudniki gurmanskih uličnih grižljajev, polna plaža obiskovalcev 4. Pljuska pa je lahko uživala v hoji po vodi, skokih s trampolina in drugih mokrih igrah, supanju, dričanju po blazini airtrack, odbojki v vodi in seveda najvišji skakalnici, pardon: letalnici, doslej. Letalnica je res boljši izraz, saj spust po mokri klančini zahteva kar nekaj poguma, par dodatnih metrov zaleta pa je omogočilo izvedbo še zahtevnejših likov.

icon-expand Karim Merdjadi, sodnik MasterChefa Slovenija, na Beach Food Festivalu FOTO: Dino Škorja

Potem ko so v petek posnetki testnih poletov z atraktivnega tobogana zakrožili po družabnih omrežjih in se je pred kamero opogumil še novinar informativne oddaje Svet na Kanalu A Aleksander Pozvek, je najbolj atraktivni tobogan v Sloveniji pritegnil tudi množico tistih, ki za Pljusk in Velenjsko jezero sploh še niso slišali. Rezultat je bil nepozaben dan na plaži, po toboganu se je spustilo več kot sto pogumnežev, več kot 50, tudi iz tujine, pa se jih je pomerilo v uradni tekmi.

Največ točk žirije, ki so jo sestavljali gimnastična šampionka Tjaša Kysselef, šankrocker Matjaž Jelen in akrobat Marko Knafelc, so osvojili Gašper Novak, Gregor Pučnik in Matija Miščič, ki so za svoje polete prejeli denarne in praktične nagrade, s plohom leta pa se je v anale Pljuska večno zapisala Tamara Logar. Med drznimi skakalci je bil resničnostni zvezdnik Franko Bajc, največjo norčijo v zraku, z dih jemajočim 'slammerjem' in čelado, pa sta izvedla plezalska mojstra Jernej Kruder in Mitja Majcenovič. Dogodek sta z zabavnimi komentarji povezovala komik Klemen Bučan in glasbenik Dejan Tamše.

icon-expand FOTO: Dino Škorja icon-chevron-left icon-chevron-right

Veliko pozornosti so pritegnili akrobatski šovi in postavljanje novega rekorda kolektiva Dunking Devils v skoku v dolžino z ruske gugalnice. Ta je seveda padel, rekordni pristanek pa je bil daljši od 15 metrov.

icon-expand Akrobatska skupina Dunking Devils je v skoku v dolžino z ruske gugalnice postavila nov rekord. FOTO: Dino Škorja

Pljusk je skupni projekt MO Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline in agencije Ekstrem, ki bo poletje ob že uveljavljenih dogodkih (Triglav The Rock Ljubljana, Ljubljana Beach Volley, Goni Pony za Red Bull ...) zaznamovala še z dvema odmevnima premierama: trampolinskim spektaklom Odbito na Ljubljanici (21. 8.) in razvpitim oviratlonom Spartan Race (28. 8., Kranjska Gora), v katerem sta se pred kratkim pomerila tudi James Corden in princ Harry.

icon-expand 4. Pljusk je privabil ogromno obiskovalcev. FOTO: Dino Škorja