Dušan Kaplan: aprila nas čaka sneg, s čebelami bo 'križ'

Bločan Dušan Kaplan že vrsto let opazuje vreme in s pomočjo ljudskih modrosti napoveduje, kaj si lahko obetamo v prihajajočem letu. Bolj kot natančne vremenske napovedi, ki so delo meteorologov, ki jih izjemno ceni, ga žene ohranjanje in negovanje bogatega ljudskega izročila in ljubezen do maternega jezika. Iz rokava stresa stare vremenske ljudske modrosti. V slovenskem ljudskem izročilu te prevladujejo, kot pojasni, verjetno zato , ker so 'po zdravi kmečki pameti' nastale zaradi potrebe po preživetju.

Gospod Dušan, že od dijaških let se ukvarjate z napovedovanjem vremena po ljudskem izročilu. Kaj ugotavljate, ali stare ljudske vremenske modrosti še držijo? Včasih so bile, kot pravite, ravno te edino orodje, ki je našim prednikom predvsem na kmetih, omogočilo preživetje.

Vedno povem, da se z ljudskimi izkušnjami, čeprav so zelo, zelo lepe, ne moremo meriti z znanjem naših poklicnih meteorologov. Imenitna orodja imajo na voljo. Zmogljive računalnike, satelitske posnetke, mreže opazovalnic, bogato znanje in še mnogo kaj drugega. Njihove napovedi so skoraj vedno točne za več dni vnaprej. To je velik dosežek znanosti. Dobri so. Vendar, poglejmo kako pa je bilo nekaj desetletij nazaj, ko je bil Mohorjev koledar in njegova pratika edino vodilo k odločitvam kdaj sejati, kdaj žeti? Včasih je bilo treba namreč nahraniti veliko lačnih ust in to je bil glavni problem, zato iz tega izvira ljudsko izročilo. Kakšno bo za božič, za veliko noč? Bo huda ura udarila k nam? Vesel sem, da se mnogokrat vreme res ravna po izkušnjah naših dedov. Navsezadnje pa je med košnjo res vseeno ali je vroče zunaj +25, ali pa +37 stopinj Celzija. V obeh primerih je vroče, kajne? Pomembno je, da bodo žitni snopi suhi in seno tudi, pripravljeni za mlačev, voda v bloškem jezeru pa topla.