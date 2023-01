Duše otoka in Fabelmani prejela zlata globusa za najboljša filma

Med televizijskimi produkcijami so največ nagrad pobirale serije Abbott Elementary, White Lotus in House of the Dragon.

80. podelitev zlatih globusov v prenosu televizije NBC je vodil temnopolti komik Jerrod Carmichael, ki je nemudoma dregnil v osje gnezdo razloga zakaj lani ni bilo prenosa prireditve, ki jo organizira Združenje tujih dopisnikov Hollywooda.