Dvotonski nočni obiskovalec presenetil prebivalce stanovanjskega naselja

V Čilu se je sredi noči izgubil slonji tjulenj in z obale zataval v stanovanjsko naselje. Dve toni težka žival se je vlekla po ulicah in dvoriščih ter osupnila prebivalce. Čeprav so bili sprva prestrašeni, so na pomoč poklicali policiste in marince, nato pa s skupnimi močmi orjaku pomagali nazaj do morja. Oblasti so obljubile, da bodo na obali okrepile nočne patrulje, ki bi v prihodnje preprečile nepričakovane živalske obiske.