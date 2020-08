Edd China z novim svetovnim rekordom: najhitrejši električni kombi za sladoled

Televizijski voditelj Edd China , ki je med drugim sodeloval pri ustvarjanju televizijskih oddaj Top Gear in Trgovec z rabljenimi vozili , je znova slavil. Tokrat je postavil rekord z novim električnim kombijem za sladoled, velik dosežek pa so na Twitterju delili tudi na profilu Guinnessovih rekordov: "Legenda rekordov Edd China je postavil rekord za najhitrejši električni kombi za sladoled, dosegel je hitrost več kot 118 km/h, kot je zapisano v novi Guinnessovi knjigi rekordov 2021."

Za ikonično vozilo je idejo dobil pred dvema letoma, hkrati pa ga letošnja zdravstvena situacija ni ustavila in je uspešno uresničil svoj cilj. V prihodnosti si želi izdelati še več takšnih vozil za sladoled, ki bi bili bolj prijazni do okolja. Upa, da bo razvil kampanjo prodaje sladoleda, ki bo spodbujala, da postanejo v bližji prihodnosti vsa sladoledna vozila električna. Izumitelj je sicer do zdaj postavil že sedem drugih hitrostnih rekordov, vključno z najhitrejšim motornim nakupovalnim vozičkom na svetu in premikajočo se pisarno.