Eden od zadnjih Botticellijevih portretov prodan za vrtoglavi znesek

Nekdanji lastnik Botticellijevega portreta ga je kupil leta 1982 za minimalni znesek. Umetnina prikazuje mladeniča, ki v rokah drži miniaturni verski portret sienskega slikarja iz 14. stoletja Bartolommeja Bulgarinija."Ta umetnina ni le največje Botticellijevo delo v zasebnih rokah, ampak jo je treba uvrstiti med najboljše renesančne slike v zasebni lasti," je dejal podpredsednik avkcijske hiše Christopher Apostle.

"Botticelli je avtor slik Rojstvo Venere in Alegorija pomladi, je renesančnik, ki ima zelo sodoben slog," je še dodal Apostle. Čeprav so bila njegova dela cenjena že v času njegovega življenja, se po njegovi smrti leta 1510 o njem ni več prav dosti govorilo. Šele konec 19. stoletja se je zanimanje za njegov opus znova obudilo. Danes velja za ključno osebnost zahodne umetniške tradicije. Botticelli je redko izdeloval portrete, večino svoje kariere se je osredotočil na verske prizore in slike klasične mitologije.