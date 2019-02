Ekološka plavajoča trgovina

V Združenih arabskih emiratih so odprli posebno plavajočo trgovino, ki na 40 kvadratnih metrih ponuja več kot 300 izdelkov: sladoled, svežo zelenjavo, ocvrt krompirček, kavo. Naročilo lahko oddate prek mobilne aplikacije, z vodnim skuterjem pa se lahko zapeljete do izdajnega okenca. Plavajoča trgovina je ekološka: poganja jo elektrika, med plovbo pa celo pobira odpadke in čisti morje.