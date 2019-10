V italijanskem mestecu Artena, le streljaj od Rima, so našli domiselno in ekološko rešitev pobiranja smeti. Namesto da bi po mestu rohneli tovornjaki, se po ulicah v zelo zgodnjih jutranjih sprehajajo Mela, Mora, Rosciola in Pastora. Štiri mule so tiste, ki skrbijo, da je mesto čisto in brez nakopičenih smeti.