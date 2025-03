'Ekstremni enodnevni izleti' – bi v tujino odpotovali zgolj za en dan?

Potovanja marsikomu predstavljajo ogromen stres. Birokracija, priprava, potovanje, šele nato sledi užitek. A če se komu zdi potrata časa in energije, da užitek in dopust ne trajata vsaj teden dni, pa so tu tudi obratni ekstremi. Ste že slišali za "ekstremna enodnevna potovanja"? Prenočitev se sicer tolerira, dve nočitvi pa sta komaj dopustni. No, pravi zmagovalec je v resnici tisti, ki uspe destinacijo "strpati" v zgolj en dan.