Najnovejši vihar je sprožila angleška manekenka, igralka in poslovna ženska Elizabeth Hurley s fotografijo na Instagramu, na kateri je v razpetem jopiču iz verjetno umetnega krzna in hlačkah. Vihar je še podžgal razvpiti britanski televizijski voditelj Pierce Morgan, ko je dejal, da je 'žejna' pozornosti, pa tudi, da jo je fotografiral 19-letni sin in da je to 'zaskrbljujoče'.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:30 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Brane Kastelic o Elizabeth Hurley 02:49 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Pomanjkljivo oblečena igralka icon-chevron-left icon-chevron-right