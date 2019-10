Elon Musk: To je jasen znak apokalipse

Verjetno eden najbolj katarzičnih občutkov, ki ga zelo preprosto dosežemo, je pokanje mehurčkaste folije. Očitno se k tovrstni “protistresni terapiji” zateka tudi ustanovitelj podjetja SpaceX in Tesla, ameriški podjetnik Elon Musk, saj se je pridružil množici ljudi, ki se sprašuje, kdo in zakaj si je izmislil mehurčkasto folijo, ki ne poka.

Nek uporabnik je namreč na Twitterju delil naslov članka, ki govori o novi foliji, Musk pa se je na objavo odzval v svojem stilu. “To je jasen znak apokalipse,” je prepričan.

Novica je sicer stara že nekaj let. Leta 2015 je namreč podjetje Sealed Air Corp, ki izdeluje priljubljeno folijo, predstavilo novo mehurčkasto folijo, ki ne poka, če jo stisnemo. Nova verzija folije se imenuje iBubble, na njej pa so zračni mehurčki povezani, tako da ko enega stisnemo, zrak uide v sosednje mehurčke in tako ne poči. Toda, brez skrbi. Tudi po štirih letih nova folija ni izpodrinila stare pokajoče. Konec sveta tako še ni tako zelo blizu.

Elon Musk je sicer v preteklosti večkrat – v šali ali resnih pogovorih – izrazil bojazen, da se nam bliža konec. Med drugim je prepričan, da bo umetna inteligenca povzročila propad človeštva. Pa čeprav s svojo tehnologijo tudi sam prispeva k razvoju umetne inteligence.