20-letna Ema Kozin pred spopadom s švedsko prvakinjo: Komaj čakam!

Ljubljanske Stožice bodo ta konec tedna obarvane v borbenem in navijaškem duhu. Potekal bo namreč 5. CFC, borilno-športni dogodek, na katerem se bo med seboj pomerilo 24 slovenskih in tujih boksarjev in MMA borcev.

Uvodni del bo pripadel domačim in tujim profesionalnim boksarjem, ki se vztrajno vzpenjajo po mednarodnih boksarskih lestvicah. Uvodnim boksarskim dvobojem bo po kratki prekinitvi sledil sklop MMA borb. Te bodo prvi vrhunec večera, saj bodo v ring stopili vrhunski, medijsko prepoznavni, slovenski MMA borci. Tretji borilni sklop bo znova namenjen boksu. V tej poslastici večera se bodo zvrstile tri borbe za naslove največjih mednarodnih in svetovnih organizacij. Vrhunec večera bo borba mlade slovenske šampionke, komaj 20-letne svetovne senzacije Eme Kozin . Ema se bo za naslov svetovne prvakinje pomerila z legendarno švedsko boksarko Mario Lindberg . Ema bo branila naslov svetovne prvakinje po verziji WBF, obenem pa se bosta dekleti potegovali tudi za naslove po verzijah IBA, IBO in WIBA.

Kozinova, ki ima že sedem naslovov prvakinje pri sledečih organizacijah: WBC World Boxing Council (WBC International Female Middle Title, WBC Silver Female Super Middle Title), WBF World Boxing Federation (WBF World Female Middle Title, WBF World Female Super Middle Title), WIBA Women's International Boxing Association World Middle Title (WIBA World Middle Title, WIBA World Super Middle Title), GBC lobal Boxing Council World Female Middle Title (GBC World Female Middle Title), nam je zaupala, kakšni so njeni občutki pred vstopov v ring s švedsko prvakinjo po verzijah WIBF, WIBA, GBU. 20-letnica, ki je v komaj treh letih tekmovanja v profesionalnem boksu dosegla neverjetne uspehe, pravi, da so le-ti plod njenega trdega dela. Iz mlade rokometašice se je prelevila v najboljšo mlado boksarko na svetu. Kako izjemen je njen dosežek in dosežek njene celotne ekipe, govori dejstvo, da je neporažena že v 17 dvobojih.

Borilne dogodke bodo povezovali nastopi slovenskih glasbenih skupin. V prvem premoru bodo nastopili mladi blejski rockerji John F. Doe . V drugem nastopu bodo v Stožicah po nastopu z Lennyjem Kravitzem znova zadoneli Seven Days In May . Vrhunec glasbenega večera pa bo nastop slovenske All-Star rockerske zasedbe, ki bo na odru združila največja imena slovenske rock glasbe.

Pripravljam se že približno pol leta na to borbo, v prvih mesecih smo s trenerjema za fizično pripravo Tadejem Černošem in Anjo Robavs delali veliko na hitrosti in eksplozivnosti. Julija in avgusta smo poleg tega z Redžom Ljutićem začeli graditi še na tehniki boksa. Zadnji mesec sem večinoma sparirala z Redžom in tudi drugimi sparing partnerji. Čez cele priprave sva z mojim glavnim trenerjem Rudolfom Pavlinom spremljala moj napredek in počasi gradila taktiko za borbo. Kar se tiče Lindbergove, pa se mi zdi, da je z nogami zelo statična in se posledično počasi obrača, kar lahko obrnem v svoj prid, ker za boksarko moje teže precej poudarka dam gibanju nog in sem pri tem lahko hitrejša od Marie. Neke treme nimam, sem pa sploh zadnjih nekaj dni kar neučakana in komaj čakam, da stopim v ring.

Bliža se peti CFC, na katerem se boš pomerila s švedsko boksarko Mario Lindberg. Kako se pripravljaš na prihajajočo tekmo? Katere so tvoje prednosti in kaj bi izpostavila kot Mariine slabosti, na katere boš najverjetneje ciljala? Je prisotne kaj treme?

Mlada slovenska šampionka je z nami spregovorila o bližajočem se spopadu z Lindbergovo, usklajevanju športnih in fakultativnih obveznosti, svoji dnevni rutini, prehranjevalnih navadah, zaupala pa nam je tudi, ali ima fanta in ali bi se znova odločila za svet borilnih veščin.

Koliko časa si že vpeta v svet boksa? Kdo te je navdušil za ta šport in kakšni so bili tvoji začetki? Kdo je tvoj trenutni trener? Koliko odrekanja in discipline je potrebne za uspeh?

Boks treniram že približno devet let, na trening me je najprej pripeljal ati, navdušili pa so me v našem takratnem klubu s trenerjema na čelu. Moj prvi in še vedno trenutni trener je Rudolf Pavlin, ki ima za pomočnika Redža Ljutića, zraven pa za fizično pripravljenost skrbita še Anja Robavs in Tadej Černoš. Ker sem dokaj zgodaj začela boksati (še pred puberteto), se mi niti ne zdi, da dosti zamujam v primerjavi s svojimi vrstniki. Vedno pa je treba zelo veliko delati, če hočeš biti uspešen. Sama sebi in tudi trenerju Rudiju se ne zdim talentirana, vse, kar sem dosegla, sem dosegla s trudom in vztrajnostjo.

Kako je videti tvoj 'delovnik'? Se moraš držati kakšnega posebnega jedilnika? Kdaj ponavadi hodiš spat?

Ponavadi se zbudim okrog 6.00, pojem zajtrk in grem na jutranji trening. Po njem pa hitim na faks in sem tam do okoli treh popoldne. Popoldne imam še en trening, potem grem včasih še na kryoterapijo. Domov potem pridem okrog pol devetih, takrat se še malo družim s svojo družino in se spravim okrog pol desetih do desetih v posteljo. Moj jedilnik ni nekaj posebnega, skušam se izogibati sladkorju in jem večinoma meso in zelenjavo.