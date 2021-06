Eno redkih likovnih del Davida Bowieja na spletni dražbi

Po navedbah kanadske avkcijske hiše Cowley Abbott je delo Davida Bowieja odkrila neka ženska v zbirno-reciklažnem centru, približno 300 kilometrov od Toronta. Platno velikosti 24,8 cm x 20,3 cm je datirano v leto 1997, slika pa je označena kot akril in računalniški kolaž na platnu, piše britanski BBC.

Po besedah vodje avkcijske hiše Roba Cowleya "slika pade v oči", ne da bi vedeli, kdo je njen avtor. Avtentičnost slike je med drugim potrdil Andy Peters , Bowiejev biograf in zbiralec.

Sliko, ki jo je ustvaril Bowie, so po naključju našli v Kanadi.

Delo z naslovom DHead XLVI naj bi bilo del serije 47 slik na platnu, ki jih je Bowie poimenoval Dead Heads. Vsako od teh del je označeno s kratico DHead in rimsko številko. Pri avkcijski hiši menijo, da motiv na sliki morda ne bo nikoli znan, drugi so mnenja, da je Bowie na njih upodabljal glasbenike in svoje prijatelje.

Spletna dražba bo potekala vse do 24. junija.