Eurobasket 2019: Zmagala slovenska maskota

Mački Pick in Roll, maskota, ki je nastala izpod rok slovenske agencije Zadrga, sta bili izbrani za uradno maskoto ženskega Eurobasketa, ki ga bosta prihodnje leto gostili Latvija in Srbija. Mački sta bili nesporni zmagovalki spletnega glasovanja, saj sta prejeli kar 75 odstotkov glasov košarkarskih navdušencev.

Kot je pred dnevi za 24ur.com povedala Žana Vlaisavljević iz agencije Zadrg, je ekipa štirih maskoto ustvarjala kakšen mesec dni, ustvarili pa so jo skupaj z ilustratorjem Robertom Valčičem iz agencije Umer. Ker sta dve gostiteljici prvenstva (Latvija in Srbija), se jim je zdela zelo pomembna interakcija med maskotama, saj maskota prvenstveno služi kot animacija med prvenstvom in ’’dve kulski mački sta se nam zdeli idealni navihanki’’.

Vlaisavljevićeva je še povedala, da je za vsako pravo mačko dobra zgodba. ’’Pick je navihana in velikokrat izzivalka na igrišču, kar ji daje samozavest in borbenost, medtem ko je Roll bolj hladne glave, se ne pusti sprovocirati in ekipo drži skupaj, da v ključnih trenutkih ohrani mirno kri in tačko.’’

Mački bosta kot uradna maskota predstavljeni 12. decembra v Beogradu, ko bo potekal tudi žreb skupinskega dela prvenstva. Eurobasket bo sicer potekal med 27. junijem in 7. julijem. Skupinski del bodo gostili Riga in srbski mesti Niš ter Zrenjanin, finalni del pa se bo odvil v Beogradu. Vse tekme prvenstva bomo spremljali tudi na Kanalu A.