Letos povpraševanje po božičnih drevescih presega vsa pričakovanja, kar kaže na to, kako pomembna je – v težkih koronačasih – toplina praznično okrašenega doma. Številni, ki nikoli prej niso kupili božično-novoletnega drevesa, so si letos zaželeli doma postaviti smreko ali jelko. In to že na začetku decembra.