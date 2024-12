Festival Emiratov čarobne Mleihe: Tanweer z Rumijevim duhom

Osrednja tema festivala, "Večni odmevi ljubezni in svetlobe", je črpala navdih iz del perzijskega pesnika Rumi-ja. Njegove misli o ljubezni, svetlobi in transcendenci so bile vtkane v glasbo, ples in poezijo. Med vrhunci je bil nastop Noureddina Khourchida in Vrtincev Damaska, katerih ples sufijskih dervišev je ustvaril skoraj sveto vzdušje, odmevajoče s filozofijo Rumi-ja: povezovanje skozi duhovno izkušnjo.

Pod nebesnim svodom puščave Mleiha, kjer peščeni griči pripovedujejo zgodbe o davni preteklosti, je festival razkrival globoko harmonijo med človekom in naravo. Vodeni ogledi, opazovanje lune in raziskovanje starodavne pokrajine so obiskovalce popeljali na potovanje k njihovim koreninam. Narava je postala dih jemajoče platno za umetniške instalacije, medtem ko so pesniki in glasbeniki črpali navdih iz njenih brezčasnih lepot.

V osrčju puščave v Šardži je festival Tanweer razprl vrata v svet glasbe, umetnosti in človeške povezanosti. Ta edinstveni dogodek je otrok Sheikhe Bodour bint Sultan Al Qasimi in je od 22. do 24. novembra 2024 združil več kot 6.000 obiskovalcev v nepozabno izkušnjo kulturnega razsvetljenja in umetniškega izraza. Vlada Šardže je znana po tem, da veliko svojega bogastva vloži v kulturne ali izobraževalne dogodke. Festival Tanweer tako dopolnjuje fotografski festival, mednarodni forum vladnih komunikacij in ostalih protiuteži površinskega blišča Dubaja.

Na glavnem odru je Dhafer Youssef, mojster ouda, združil jazz in tradicionalno glasbo, njegove melodije pa so se, kot poezija, razlegale po puščavi. Prizorišče je postalo oder za globoke čustvene povezave med ljudmi, ki jih je glasba združila v enotnosti. Vzporedno so pesniki, kot je Nujoom Al Ghanem, z besedami razkrivali bogastvo človeških izkušenj.

Festival kot odraz trajnosti in kulture

Tržnica Tanweer je ponujala ročno izdelane izdelke, ki so združevali lokalno obrtništvo in globalno umetnost, medtem ko so delavnice in aktivnosti, kot so sveta geometrija in sufi vrtenje, spodbujale refleksijo in učenje. Udeleženci so lahko okusili tudi lokalne in globalne kulinarične dobrote ter vstopili v prostor, kjer so preteklost, sedanjost in prihodnost združene v enkratno izkušnjo.

Zaključek, ki odmeva skozi čas

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi je festival opisala kot "moč gibanja, ki presega meje skozi ljubezen do ustvarjalnosti, dediščine in povezovanja z naravo." Festival Tanweer je postal luč, ki osvetljuje pot k bolj sočutnemu, trajnostnemu in zavednemu svetu – točno tako, kot bi si zamislil Rumi.

Kot je rekel veliki pesnik: "Pojdi ven iz sveta prav in narobe, najdi polje. Tam te bom čakal." V Mleiha puščavi so obiskovalci našli to polje, kraj brezmejnega ljubezni in svetlobe.