Festival, ki spreminja ljudi

Kongresni trg bo do sobote znova prostor glasbe, ustvarjalnosti, druženja in predvsem zgodb ljudi, ki jih družba prepogosto potiska na rob. A prav festival želi pokazati nasprotno – da drugačnost ni ovira, ampak bogastvo.
O tem sta v oddaji Svet spregovorila vodja festivala Boštjan Kotnik in igralka ter dolgoletna prostovoljka Lea Cok, ki oba verjameta, da se največ o človečnosti naučimo prav skozi odnose.
Kotnik je v pogovoru razkril tudi svojo osebno zgodbo. Odraščal je v Podvelki, majhni skupnosti ob reki Dravi, kjer so ljudje živeli tesno povezani med seboj.
"To je bila dejansko skupnost", je opisal otroštvo v kraju, kjer so si ljudje med seboj pomagali, pazili na otroke in živeli drug z drugim. Spominja se ljudi, ki so s hribov prihajali v dolino, živeli skromno, a ohranili občutek pripadnosti in povezanosti.
"Danes tega skoraj ne poznamo več," je bilo slišati v pogovoru o času, ko so sosedje spontano skrbeli drug za drugega.
Prav iz teh izkušenj po njegovih besedah izvira tudi razumevanje vključevanja in pomena skupnosti, ki ga danes prenaša v festival Igraj se z mano.
Tudi Lea Cok je odraščala v nekoliko drugačni družinski dinamiki – v sestavljeni družini z dvema polsestrama, med katerimi so bile velike starostne razlike. Kot pravi, jo je to že zgodaj naučilo odgovornosti in prilagajanja.
"Vedno sem se poskušala vključevati v družbo odraslih, zato sem bila kot otrok zelo resna in odgovorna," je povedala. Prav zato ji festival danes predstavlja prostor, kjer lahko znova prebudi otroško igrivost in iskrenost.
Festival Igraj se z mano že dve desetletji povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij. Organizatorji poudarjajo, da prav osebni stik najhitreje ruši predsodke in odpira prostor sprejemanju.
Dogajanje bo do sobote potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani, obiskovalce pa čakajo nastopi, ustvarjalne delavnice, družinski program in večerni koncerti. Vstop na vse dogodke je prost.
