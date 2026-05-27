Festival, ki spreminja ljudi

Kongresni trg bo do sobote znova prostor glasbe, ustvarjalnosti, druženja in predvsem zgodb ljudi, ki jih družba prepogosto potiska na rob. A prav festival želi pokazati nasprotno – da drugačnost ni ovira, ampak bogastvo.

O tem sta v oddaji Svet spregovorila vodja festivala Boštjan Kotnik in igralka ter dolgoletna prostovoljka Lea Cok, ki oba verjameta, da se največ o človečnosti naučimo prav skozi odnose.

Kotnik je v pogovoru razkril tudi svojo osebno zgodbo. Odraščal je v Podvelki, majhni skupnosti ob reki Dravi, kjer so ljudje živeli tesno povezani med seboj.

"To je bila dejansko skupnost", je opisal otroštvo v kraju, kjer so si ljudje med seboj pomagali, pazili na otroke in živeli drug z drugim. Spominja se ljudi, ki so s hribov prihajali v dolino, živeli skromno, a ohranili občutek pripadnosti in povezanosti.