Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Festival, ki spreminja ljudi

Ljubljana, 27. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Svet na Kanalu A
Boštjan Kotnik in Lea Cok

Nekateri otroci hodijo počasneje skozi življenje zato, da bi nas naučili ustaviti se in zares videti človeka; tem otrokom rečemo osebe s posebnimi potrebami. Da drugačnost ni ovira, ampak bogastvo, iz katerega se vsi lahko učimo, dokazuje največji inkluzivni festival v Evropi Igraj se z mano. Že 20. leto se začenja v Ljubljani, za njim pa stojijo ljudje in njihove zgodbe. Kdo so, kako živijo, kaj jih veseli, straši? Številni prostovoljci festival opisujejo kot izkušnjo, ki človeka spremeni. Do sobote bo oder na Kongresnem trgu namenjen tistim, ki so pogosto potisnjeni na rob družbe.

Kongresni trg bo do sobote znova prostor glasbe, ustvarjalnosti, druženja in predvsem zgodb ljudi, ki jih družba prepogosto potiska na rob. A prav festival želi pokazati nasprotno – da drugačnost ni ovira, ampak bogastvo.

O tem sta v oddaji Svet spregovorila vodja festivala Boštjan Kotnik in igralka ter dolgoletna prostovoljka Lea Cok, ki oba verjameta, da se največ o človečnosti naučimo prav skozi odnose.

Kotnik je v pogovoru razkril tudi svojo osebno zgodbo. Odraščal je v Podvelki, majhni skupnosti ob reki Dravi, kjer so ljudje živeli tesno povezani med seboj.

"To je bila dejansko skupnost", je opisal otroštvo v kraju, kjer so si ljudje med seboj pomagali, pazili na otroke in živeli drug z drugim. Spominja se ljudi, ki so s hribov prihajali v dolino, živeli skromno, a ohranili občutek pripadnosti in povezanosti.

"Danes tega skoraj ne poznamo več," je bilo slišati v pogovoru o času, ko so sosedje spontano skrbeli drug za drugega.

Prav iz teh izkušenj po njegovih besedah izvira tudi razumevanje vključevanja in pomena skupnosti, ki ga danes prenaša v festival Igraj se z mano.

Tudi Lea Cok je odraščala v nekoliko drugačni družinski dinamiki – v sestavljeni družini z dvema polsestrama, med katerimi so bile velike starostne razlike. Kot pravi, jo je to že zgodaj naučilo odgovornosti in prilagajanja.

"Vedno sem se poskušala vključevati v družbo odraslih, zato sem bila kot otrok zelo resna in odgovorna," je povedala. Prav zato ji festival danes predstavlja prostor, kjer lahko znova prebudi otroško igrivost in iskrenost.

Festival Igraj se z mano že dve desetletji povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij. Organizatorji poudarjajo, da prav osebni stik najhitreje ruši predsodke in odpira prostor sprejemanju.

Dogajanje bo do sobote potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani, obiskovalce pa čakajo nastopi, ustvarjalne delavnice, družinski program in večerni koncerti. Vstop na vse dogodke je prost.

festival Igraj se z mano kultura inkluzija kanal A

Začel se je kurban bajram, molitve v več krajih po Sloveniji

'Mladoletniki so preveč zaščiteni!' Župan s prstom kaže na sodstvo

24ur.com Letošnji moto Festivala Stična mladih: Poglejmo z ekranov gor, okoli sebe
24ur.com New Limits: Pravi družinski festival za vse generacije v Logatcu
24ur.com Kakšne modne nasvete za obisk festivalov imajo znani Slovenci?
24ur.com Špancirfest v Varaždinu trka na vrata – razkrivamo, zakaj ga ne smete zamuditi!
24ur.com V Planici letos med prostovoljci tudi osebe z invalidnostjo
Bibaleze.si Družinski festival v Europarku: glasbeni spektakel s Trkajem in zabava za vso družino
24ur.com Ko je preprosta vožnja po okrašeni prestolnici čarobno doživetje
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
27. 05. 2026 08.18
Spet eno pretvarjanje. Drugačnost je velika ovira za starše. Ne vem kako mora nekdo pisat take neumnosti, da ni.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
vizita
Portal
Preprost test z vrvico razkriva, kdaj bi morali biti zaskrbljeni zaradi svojega zdravja
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Študija razkriva, ali lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za zgodnjo možgansko kap
Študija razkriva, ali lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za zgodnjo možgansko kap
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
cekin
Portal
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
moskisvet
Portal
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
okusno
Portal
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725