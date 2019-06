'Filter' generacija: Na Instagramu smo vsi lepi, suhi, brez podočnjakov

Družbena omrežja imajo tako pozitivne kot negativne vplive, saj skrivajo tudi veliko pasti. Trenutno je zelo priljubljeno družabno omrežjeInstagram, ki je v lasti Facebooka. Obe omrežji uporabnikom omogočata deljenje fotografij in videoposnetkov iz naših življenj. Način življenja se je s časom seveda spremenil in seveda so družbena omrežja verjetno prva stvar, ki jo vsak od nas pogleda vsako jutro. Res je, da na njih dandanes veliko hitreje pridemo do informacij, pa vendar se moramo zavedati, da so le-te lahko napačne, fotografije pa lažne, obdelane do neprepoznavnosti, ob pogledu nanje pa trpi podoba posameznikov.

Spomnimo se, da smo pred kratkim poročali o pop princesi Britney Spears , ki je oboževalcem potožila, da so ji paparaci storili krivico in da je v resnici precej bolj suha, kot pa so jo želeli prikazati . Pevkina izkušnja nas je spodbudila, da smo preverili, kako je pri naših, slovenskih zvezdah. Pevka Rebeka Dremelj , raper Challe Salle in voditeljica Tara Zupančič so nam zaupali svoje poglede na družbena omrežja, pogovarjali pa smo se tudi z dvema fotografoma, koncertnim fotografom Mirom Majcnom in poročno fotografinjo Ano Gregorič , ki iz prve roke vesta, kakšne so običajne zvezdniške zahteve, ko beseda nanese na fotografijo.

''Oboževalcem lahko ponudim pogled v moj vsakdanjik in situacije izza soja luči. Pri družbenih omrežjih je pomembno to, da je uporaba v neki normalni meri, kajti hitro lahko pride do tega, da zapraviš preveč časa gor ali postaneš nedružaben in tako negativno vpliva na prave odnose med ljudmi. Poleg tega vsi objavljamo na družbena omrežja večinoma pozitivne stvari iz našega življenja in tako si lahko človek hitro ustvari sliko o popolnem življenju drugih, se primerja in postane nezadovoljen s svojim življenjem in s tem, kar ima,'' meni Challe, ki s sledilci rad deli stvari, ki se mu dogajajo:

Pevka, nekdanja misica, podjetnica in po novem še blogerka Rebeka Dremelj meni, da je bila meja dobrega okusa oziroma realnosti pri družbenih omrežjih že prekoračena in to kar nekaj časa nazaj: ''Jure Godler je ob novem letu zapisal na Facebooku, da vsem svojim prijateljem želi pol takšno prihajajoče leto, kot ga prikazujejo na družbenih omrežjih in bo fantastično. Začeli smo živeti popolnoma zlagano življenje, ki nima res nobene veze z realnostjo. Na družbenih omrežjih se nihče ne prepira, nihče ne jé nič slabega … Na družbenih omrežjih smo vsi lepi, suhi, brez podočnjakov, z dolgimi trepalnicami in lepo oblečeni in vsi imamo najbolj pridne otroke na tem svetu. Ampak vsi vemo, da je to daleč od realnosti. Jasno mi je, da mnogi od objav na Instagramu in Facebooku živijo. Tudi jaz sem za marsikakšno influencersko zadevo plačana. Predvsem, kar me moti, je to, da se je totalno izgubila empatija. Da ljudje več ali manj gledajo samo še na svoje riti in da niti ne pogledajo, kaj se dogaja njihovemu sosedu. Prej bodo pogledali, kaj je sosed objavil na Instagramu, kot pa da mu bodo prisluhnili in ga malo vprašali, kako je in kaj počne ter mu ob tem tudi dejansko prisluhnili."

''Instagram poskušam imeti čim bolj realen, ampak še vedno izberem najlepšo sliko – tisto, ki je meni najbolj všeč, čez dam tudi kakšen filter in tudi profesionalne fotografije poretuširamo … Absolutno DA. Predvsem zato, ker je to trend in ker sledimo trendu. Res pa je, da je veliko ljudi, ki s tem pretiravajo, da na koncu tega istega človeka srečaš na cesti in ga ne prepoznaš, ker ima na Instagramu 20 kilogramov manj. In 30 let je mlajši in to je tisto, kar je moteče in smešno. Tako da danes na internetu težko najdeš neko resno realnost. Tako da v ta namen sem jaz naredila pesem in videospot Še verjamem. Ravno zaradi tega, da postrežem z dozo realnosti in vsem nam nastavim ogledalo. Akterji v mojem videospotu so pokazali, da sta človeško telo in um sposobna veliko več, kot si mi mislimo,'' meni Rebeka.

Pri Tari se je sicer zgodilo, da je neprimerna fotografija sprožila govorice: ''Edino enkrat so me slikali iz malo čudnega položaja in videti je bilo, kot da imam trebušček. Seveda so se takoj pojavile govorice, da sem noseča.''

''Mislim, da je to preseglo že vse meje in sem prepričana, da to slabo vpliva na mlajšo populacijo, ki se preveč ukvarja z lastno podobo. In sem ne spadajo samo ženske,'' odkrito pove Ana, medtem ko Miro opaža, da ljudje pretiravajo z obdelavo fotografij, preden jih objavijo.

''Jaz temu rečem 'filter generacija'. Danes so filtri nekaj povsem normalnega. Ljudje se očitno želijo pokazati v najlepši luči. Razumem, da to počnejo zvezdnice, zvezdniki svetovnega formata in si pogladijo malo kožo, pa si ’umaknejo’ kakšno preveliko žilo ali mozolj. Ne razumem pa tega, zakaj si mora nekdo popravljati postavo in zmanjšati boke … to je vse zlagano. Ker ko tega človeka potem srečaš v živo, vidiš, da to ni ista oseba. Ampak spet … Če je za nekoga to posel in od tega živi, potem tukaj ni meje. Če se tega zavedajo ljudje, odjemalci, ki to gledajo in kakšni so negativni vplivi, ki jih neka mladina zaradi tega ima, ko vidi, da je neka punca vsa lepa, da ene pore nima na obrazu. Mislim, da to na dolgi rok lahko samo škoduje,'' pove fotograf naše medijske hiše Miro Majcen, ki ga je leta 2017 v svojo ekipo sprejela ena od najbolj legendarnih skupin vseh časov The Rolling Stones.

Medtem ko je obdelava fotografij v preteklosti že storila krivico kakšnemu svetovnemu zvezdniku ali zvezdnici, pa se profesionalna fotografa tega zelo malo poslužujeta.

''Edini popravki, ki jih delam, so svetlobni popravki, vsebinskih popravkov ne delam, razen če je kakšna punca ali fant imel mozolj, pa je bilo neko vnetje, se to mogoče lahko umakne. Enkrat sem imel eno večjo željo, ampak ne smem povedati, za koga je šlo. Nek starejši glasbenik je imel veliko žilo, pa so želeli, da se žila malo zmanjša. Da ni toliko izpostavljena, ’da ne seka ven’. Enkrat smo želeli za nek intervju narediti lepo svetlobo, da bi bila bolj mehko od strani … in so rekli ne, ker gospa želi luč naravnost v glavo, da se ne vidi nobene sence od gube. Vem, da ljudje počnejo marsikaj, fotografije so retuširane in tisto, kar vidiš pri zvezdnicah, ni realno stanje. Tega se je treba zavedati. Vidim pa, da moje fotografije potem obdelujejo sami, da jih obrežejo po svoje, dajo čez filtre, da je njihova koža videti, kot da bi jim bela moka padla na obraz in da nimajo neke normalne barve. To mi pa seveda ni v redu, ker se mi ne zdi potrebno,'' za konec še pove Miro. Tako kot Miro tudi Ana 'skrije' komu kakšen mozolj.