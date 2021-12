Finalni izbor za miss sveta preložili zaradi okužb s koronavirusom

Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju organizatorjev z zdravstvenimi strokovnjaki in zdravstvenimi oblastmi Portorika. Dodatne varnostne ukrepe so sprejeli že v sredo, vendar pa so se za preložitev izbora odločili v četrtek, ko so odkrili še nekaj več okužb.

Miss sveta je eno od štirih mednarodnih lepotnih tekmovanj. To so še miss Universe, miss International in miss Earth. Miss sveta (Miss World) je najstarejše in sega v leto 1951, ko so v Veliki Britaniji kot prvo miss okronali Švedinjo Kiki Haakinson.