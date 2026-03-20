Finci so najbolj srečni, kaj pa Slovenci?

Zmaga za Fince. Tokrat v merjenju srečnosti prebivalstva. Kar pravzaprav ni presenečenje, saj se Finska na prvo mesto zavihti že nekaj let zapored. V poročilu o svetovni sreči, ki ga objavlja Univerza v Oxfordu pod okriljem Združenih narodov, pa Fincem delajo družbo, poleg Kostarike, drugi skandinavski narodi. Poročilo je objavljeno vsako leto okrog 20. marca, ki je razglašen za mednarodni dan sreče. Raziskovalci ob tem opominjajo, da stopnjo srečnosti dandanes precej krnijo družbena omrežja. In kam se umešča Slovenija?