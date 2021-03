Finci že četrto leto zapored najsrečnejši na svetu, Slovenci na 26. mestu

Podjetje Gallup je ljudi v 149 državah prosilo, naj ocenijo svojo srečo, in sicer skozi prizmo socialne podpore, osebne svobode, BDP-ja in stopnjo korupcije v državi. Najbolj nesrečni ljudje na svetu so v Afganistanu, Bocvani, Ruandi, Zimbabveju ter Lesotu. V primerjavi z lanskim letom so izmerili občutno večje število negativnih čustev v več kot tretjini držav, so zapisali avtorji raziskave, kar je najverjetneje posledica pandemije. Kljub temu so prebivalci 22 držav srečnejši kot lani, med njimi je največ azijskih držav. Kitajska pa je na primer s 84. padla na 94. mesto.