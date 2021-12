Finski arhitekt na ledu z lopato ustvaril 90 metrsko podobo lisice

Finski arhitekt in oblikovalec je že šesto leto zapored ustvaril umetnino na zamrznjenem jezeru Pitkajarvi severno od Helsinkov na Finskem. Letos je z lopato ustvaril kar 90 metrsko podobo lisice. Njegov namen je, da bi z umetnino "razveseli ljudi in jih spodbudil, da se odpravijo na pohod v čudovito naravo." Prejšnja leta je z lopato skiciral tudi medveda in sovo.

Idejo je Finec dobil pred leti, ko je ugotovil, "da imam morda posebno sposobnost koordinacije, da naredim takšne stvari sam," je povedal 40-letnik. Preden se je lotil ustvarjanja, se je najprej prepričal, da je led dovolj debel za hojo po njem. Čeprav je bil led debel od 10 do 15 centimetrov, je imel s sabo tudi nekaj opreme, da bi se v primeru, da led poči, lahko rešil sam. Za 90 metrsko podobo je porabil štiri ure, nato pa se je odpravil na vrh pečine, od koder si je ob kavi iz termo steklenice ogledal končni rezultat.