Finsko predsedstvo EU na Twitterju delilo pesem Foxy Teens

Od slovenskih skladb so izbrali pesem Tramvaj še stoji dekliške skupine Foxy Teens, ki so jo zapele v slovenski komediji Dergi in Roza v kraljestvu svizca iz leta 2004. "Slovenska dekliška skupina s tem osvaja svet kot nevihta," so dodali.

"Glasba je pomemben sestavni del evropske kulturne raznolikosti. Da bi slavili poletje in glasbo, bomo avgusta delili skladbe iz vseh držav članic, ki gredo hitro v uho," so zapisali.

Finsko predsedstvo je med drugim objavilo še povezave do pesmi hrvaške skupine Novi Fosili Za dobra stara vremena, avstrijskega pevca Uda Jürgensa Ich war noch niemals in New York in belgijskega glasbenika Plastic Bertranda Ca Plane Pour Moi.

Delili so še pesmi nemškega dua Milli Vanili Girl You Know It's True in francoske pevke Vanesse Paradis Joe Le Taxi.