Fortnite zvezdnik zaradi goljufanja dobil dosmrtno prepoved igranja

FaZe Jarvis je mladenič, ki si je svojo kariero ustvaril na Youtube kanalu, kjer je igral in komentiral igro Fortnite, igro, ki je 'zavzela' mnogo osebnih računalnikov in tako postala ena od najbolj priljubljenih iger tega časa. Njegovemu kanalu tako sledi več kot dva milijona oboževalcev, ki nestrpno čakajo na nove posnetke.

Oboževalce pa je zdaj presenetila sveža objava, v kateri mladenič potoži, da je dobil dosmrtno prepoved igranja. Vzrok prepovedi je tičal v posnetku, na katerem Jarvis pokaže, kako med igro goljufa. Mladenič se je oglasil tudi na svojem kanalu in v solzah povedal, kaj se je zgodilo. Dejal je, da je bila to le zanimiva študija goljufanja, v posnetku pa se je opravičil proizvajalcu in svojim oboževalcem. Dodal je tudi, da mu je igra spremenila življenje, zato ga je prepoved izredno prizadela.

Toda vse ni tako zelo črnogledo za mladeniča. Videoposnetek opravičila, ki ima že več kot sedem milijonov ogledov, mu je namreč prinesel najmanj 22 tisoč evrov, ki jih dobi po zaslugi reklam, pripetih na posnetek.