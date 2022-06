FOTO: Najboljše viralne šale na račun kraljice Elizabete II.

Ob praznovanju kraljičinega platinastega jubileja so se uporabniki družbenih omrežij spominjali nekaterih najbolj zabavnih spletnih šal na račun kraljice Elizabete II., ki so nastale tekom njenega vladanja. Twitter in Instagram sta tako poskrbela, da se 96-letni monarhinji ob velikem prazniku poklonimo z zabavo in smehom.

Kraljica Elizabeta II. kot nesmrtna babica Zavidljiva starost 96-letne glave angleške družine že dlje časa vlada v osrčju internetnih šal na račun kraljice Elizabete II. Ali je monarhinja zares nesmrtna? Takega mnenja so uporabniki, ki za kraljico pravijo, da je na svetu bila že v času Adama in Eve ter sedaj že izumrlih dinozavrov. icon-expand FOTO: Twitter icon-chevron-left icon-chevron-right Tisoč in ena mimika ikone monarhije Kljub temu da med člani kraljeve družine velja pravilo, da v javnosti ne smejo izražati prekomerne čustvenosti, je kraljica v 70-letni vladavini poskrbela za kar nekaj grimas, ki so s pomočjo uporabnikov družbenih omrežij postale viralne. icon-expand FOTO: Instagram icon-chevron-left icon-chevron-right Kraljica in koronavirus Karantena, policijska ura, samoizolacija in pandemija nalezljivega virusa so poskrbele za povsem novo rubriko viralnih šal na račun kraljice. icon-expand FOTO: Instagram icon-chevron-left icon-chevron-right "Krave!" Velik del kraljičinega čara je tudi njena brezpogojna ljubezen do živali. Poleg tega da ima doma več psičkov pasme valižanski ovčar, je kraljica znana ljubiteljica konjev in sodeč po spodnjem videoposnetku, ki je leta 2018 preplavil splet, tudi krav.